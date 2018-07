Elvis Costello, il nuovo album è ‘Look Now’. Ecco i primi singoli 

Elvis Costello pubblicherà il suo nuovo album Look Now il prossimo 12 ottobre. Nella sua prima uscita dai tempi di Wise Up Ghost (2013, con i Roots) suonerà la storica hacking band, gli Imposters, dove suonano alcuni musicisti della sua primissima formazione, gli Attractions. Una buona notizia per i fan del cantautore che alcune settimane fa ha cancellato sei date del suo tour europeo a causa di “un cancro, piccolo ma aggressivo”. Sembra che Costello abbia sconfitto la malattia con un intervento chirurgico.

Insieme all’annuncio, comunque, il cantautore ha pubblicato i primi due singoli: Under Lime e Unwanted Number. La prima è un bel pop stratificato, con armonie in stile Beatles e un bell’arrangiamento di fiati. Costello canta: “It’s a long Way down from that high Horse your’e on”.

Unwanted Number, invece, è un soul appoggiato dedicato alle difficoltà di una relazione.

«Sapevo che se fossimo riusciti a fare un album con la forza di Imperial Bedroom e un po’ dell’emozione di Painted From Memory, allora avremmo percorso la strada giusta», ha detto il cantautore a proposito del classico dell’82 che ha suonato in tour con Burt Bacharach. Bacharach, tra l’altro, ha firmato alcune delle canzoni di Look Now, tra cui Don’t Look Now e Photographs Can Lie, dove suona anche il pianoforte. Burnt Sugar Is So Bitter, invece, è scritta a quattro mani da Costello e Carole King.

Look Now

1. Under Lime

2. Don’t Look Now

3. Burnt Sugar Is So Bitter

4. Stripping Paper

5. Unwanted Number

6. I Let the Sun Go Down

7. Mr. & Mrs. Hush

8. Photographs Can Lie

9. Dishonor the Stars

10. Suspect My Tears

11. Why Won’t Heaven Help Me?

12. He’s Given Me Things

13. Isabelle in Tears *

14. Adieu Paris (L’Envie Des Étoiles) *

15. The Final Mrs. Curtain *

16. You Shouldn’t Look at Me That Way *



*Solo nell’edizione deluxe