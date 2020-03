Elton John organizza un concerto in streaming per raccogliere fondi contro il coronavirus

Elton John sta organizzando il primo grande concerto di beneficenza per fornire sollievo e sostegno agli americani colpiti da COVID-19. L’evento, dal titolo Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America, andrà in onda domenica sera.

Si esibiranno Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw e altri ospiti che non sono ancora stati annunciati.

Ogni artista canterà ovviamente da casa propria e sarà filmato con le proprie apparecchiature audio e video, per garantire la salute e la sicurezza di tutti.

Il concerto di un’ora “renderà omaggio ai professionisti della salute in prima linea, ai soccorritori e agli eroi locali che stanno mettendo a repentaglio la propria vita per aiutare le persone a combattere la diffusione del virus”, ha detto un rappresentante di Fox in una nota. Lo speciale incoraggerà i telespettatori a supportare le organizzazioni di beneficenza Feeding America e la Fondazione per bambini dei primi soccorritori. L’evento prenderà il posto dell’iHeartRadio Music Awards precedentemente annunciato per le 21:00. ET domenica.