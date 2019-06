Elton John, il video di ‘I’m Still Standing’ è stato restaurato

Elton John ha pubblicato la versione restaurata del videoclip di I’m Still Standing, originariamente girato a Cannes. Diretto nel 1983 da Russell Mulcahy, il negativo era caduto in mare e sembrava irreparabilmente danneggiato. Ora, 36 anni dopo, il negativo è stato ricostruito – sono stati eliminati graffi e polvere, il colore interamente riprodotto in digitale – e ha dato vita a una nuova versione in alta definizione. L’abito bianco di Elton John contrasta con i ballerini sulla spiaggia, accompagnati dal musicista seduto dietro al pianoforte.

«L’energia che vedete nel video è la stessa che si respirava sul set», ha detto Mulcahy attraverso un comunicato. «I’m Still Standing è una canzone fantastica, è tornata in vita nel momento giusto. Manda un messaggio chiaro: tutti possono crollare e rialzarsi, questo è il punto. Girando il video io ed Elton siamo diventati grandi amici, e abbiamo continuato a collaborare. È una persona incredibilmente generosa».

Le riprese di I’m Still Standing sono note per l’incontro a sorpresa tra Elton John e i Duran Duran. «All’epoca Elton era un animale da festa. Siamo andati nel suo hotel e abbiamo passato il pomeriggio a bere martini», ha ricordato John Taylor.

Insieme al video, Elton ha pubblicato anche la performance live registrata durante l’ultimo Festival di Cannes, dove era ospite per il biopic Rocketman.