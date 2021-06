Elton John, il tour dell’addio toccherà San Siro nel 2022

«È con grande emozione che Elton annuncia le date finali del suo premiato Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour». Inizia così il comunicato con cui Elton John rende pubblici gli ultimi concerti che terrà in Nord America e in Europa prima di ritirarsi dalle scene live.

Se davvero sarà così, per l’Italia sarà una chiusura col botto. È infatti previsto un concerto sabato 4 giugno 2022 allo stadio San Siro di Milano. È l’unica data italiana del tour europeo e nordamericano che partirà il 27 maggio da Francoforte e si chiuderà con un doppio show al Dodger Stadium di Los Angeles il 19 e 20 novembre 2022, una scelta simbolica che rimanda alla celebre performance che tenne nell’ottobre 1975.

Elton John continuerà a fare concerti nel 2023 in Nuova Zelanda e Australia dove si chiuderà formalmente il tour dell’addio.

«Me ne andrò col botto», dice il musicista, «sarà la mia produzione più grande di sempre e suonerò nei posti importanti nella mia carriera».

I biglietti per le date europee saranno messi in vendita a partire dalle ore 10 del 1° luglio sul sito di D’Alessandro & Galli, con pre-sale dal 28 giugno su radiomontecarlo.net.