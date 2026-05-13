Elton John: il nuovo album influenzato dalla perdita parziale della vista

Il nuovo album di Elton John è influenzato dalla perdita parziale della vista che il musicista ha sperimentato negli ultimi anni.

Lo ha spiegato in un discorso alla serata dei Glenn Gould Prize che si è tenuta al Great Canadian Casino Resort di Toronto. Ha descritto il disco come particolarmente allegro e ha spiegato che la perdita della vista causata da un’infezione agli occhi contratta nel 2024 lo ha costretto ad approcciarsi alla composizione in modo nuovo.

«Di solito compongo guardando i testi e scrivendo basandomi su di essi e quindi al momento sono un po’ nei guai». Non potendolo più fare, ha sperimentato un nuovo approccio. «Ho avuto l’occasione, all’età di 80 anni (ne ha compiuti 79 a marzo, per la precisione, ndr), di stravolgere completamente il mio modo di scrivere. Ora scrivo le melodie prima dei testi. Non l’avevo mai fatto prima».

Il risultato è «un album completamente diverso da tutto ciò che ho fatto finora, ma è molto allegro. Ne sono entusiasta perché mi ha dato un’altra occasione per fare musica» anche perché, ha aggiunto, «se non faccio musica, muoio. Se non ascolto musica, muoio. La musica è la mia anima, è la forza che mi fa andare avanti. È tutto ed è sempre stata tutto nella mia vita».

Nel 2014 John aveva spiegato che a causa dell’infezione aveva «una visione limitata da un occhio» e che «ci vorrà del tempo prima che torni la vista». Poco più di un anno dopo ha spiegato parlandone con Variety che «è stato devastante. Dato che ho perso l’occhio destro e quello sinistro non funziona bene, gli ultimi 15 mesi sono stati molto difficili, non sono riuscito a vedere nulla, a guardare nulla, a leggere nulla».

Non è chiaro al momento quale siano le condizioni precise della vista. A marzo il marito David Furnish ha detto che Elton «sta bene, sta lottando, si tiene impegnato e va avanti».