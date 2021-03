Elton John: «Ho collaborato coi Metallica»

Elton John ha collaborato coi Metallica. Lo ha detto durante una puntata di Rocket Hour, il suo show su Apple Music, parlando con SG Lewis: «Ho appena fatto qualcosa coi Metallica. Nel periodo del lockdown ho lavorato coi Gorillaz e altra gente. Non ho fatto niente di mio, ma ho fatto belle cose con altri musicisti».

Non si sa altro della collaborazione fra il musicista e il gruppo. Finora si sapeva che Elton John aveva collaborato con Miley Cyrus nella versione di quest’ultima di Nothing Else Matters tratta da un disco di cover che deve essere ancora pubblicato.

«Mi piace quando si mischiano ingredienti che c’entrano poco uno con l’altro», aveva detto Cyrus a proposito della collaborazione con l’accoppiata John-Metallica. «Quando sembra un mix che nessuno metterebbe mai insieme ci deve essere uno come Watt (il produttore Andrew Watt, ndr) in grado di assumersi il rischio».

Né Elton John, né i Metallica stanno registrando a pieno ritmo un nuovo album. Non stupisce in ogni caso che vi sia stima fra il gruppo e il musicista, come testimonia fra le altre cose questo post su Instagram del batterista Lars Ulrich di un anno e mezzo fa: