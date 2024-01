Elton John ha registrato un album con Brandi Carlile? È quanto afferma Pete Townshend, le cui parole sono riportate da Clash.

Il chitarrista e autore degli Who e il musicista di Goodbye Yellow Brick Road sono notoriamente amici, oltre ad avere collaborato in passato. «È uno di grande compagnia ed è molto intelligente», dice Townshend di John. «Ma è anche un musicologo straordinario, si tiene aggiornato sulle novità. Quando si affeziona a qualcuno, è sincero, mentre io mi ritrovo ancora a fingere che mi piacciano persone solo perché sembrano incredibilmente cool».

Una delle persone cui John s’è affezionato è Brandi Carlile. Non conosciutissima in Italia, è una star negli Stati Uniti, cantautrice originaria dello Stato di Washington, e quindi amata dal giro di Seattle, dai Pearl Jam ai Soundgarden, è una stella del country, genere che ha affrontato da “ribelle” essendo lesbica e femminista. Ha anche contribuito in modo determinante al ritorno sulle scene di Joni Mitchell.

Tra le altre cose, Carlile è stata ospite di John al Dodgers Stadium nel 2022 e a People ha detto che lei e l’inglese sono «soulmates». Secondo Townshend, desideroso di fare musica, John l’avrebbe chiamata dopo la fine del suo tour d’addio per realizzare un album assieme che è stato chiuso nel giro di pochi giorni. «L’idea di non sapere cosa fare inquieta Elton. È appena andato a Los Angeles per realizzare un album con Brandi Carlile. Nel giro di due settimane hanno fatto un disco assieme. Dice che è una delle cose migliori che abbiano mai fatto».

Per ora, né Elton John, né Brandi Carlile hanno commentato.