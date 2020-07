Elton John ha lanciato una serie di video di archivio dei suoi concerti più famosi

Elton John ha annunciato il lancio di una serie settimanale fatta di video di archivio dei suoi concerti che verranno pubblicati sul suo canale YouTube a partire da oggi.

Elton John: Classic Concert Series comincerà con il suo concerto al Playhouse Theatre di Edimburgo nel 1976, a cui faranno seguito altri cinque concerti, ciascuno della durata di due ore. La serie servirà a raccogliere fondi per la Elton John AIDS Foundation che opera in sostegno alla lotta contro il COVID-19.

«Il fondo di emergenza contro il COVID-19 messo in piedi dalla mia fondazione aiuta chi sta in prima linea a rispondere alla pandemia e ai suoi effetti sulla prevenzione dell’HIV e sulle comunità marginalizzate», ha detto Elton John. «Non possiamo mettere a rischio la prevenzione e la cura dell’HIV durante questo periodo o le conseguenze saranno disastrose per gli oltre 37 milioni di malati».

Il video del concerto al Playhouse Theatre è stato registrato il 17 settembre 1976 nell’ambito dell’Edinburgh Festival of Popular Music, e mostra un Elton John all’apice della sua popolarità, subito dopo essere stato in vetta alle classifiche inglesi con Don’t Go Breaking My Heart.