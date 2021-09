Elton John ha annunciato un nuovo album, The Lockdown Sessions. Si tratta di un disco di duetti con un cast di ospiti piuttosto eterogeneo, che comprende Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X, Charlie Puth, i Gorillaz, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug e Nicki Minaj. Il cantautore ha incontrato molti di loro mentre lavorava a Rocket Hour, il suo show su Apple Music, e ha registrato il disco durante la pandemia.

Il primo singolo è il duetto con Dua Lipa, Cold Heart (PNAU Remix), e potete ascoltarlo qui sotto. Combina elementi di diversi brani di Elton John: Sacrifice, Rocket Man, Kiss The Bride e Where’s The Shoorah?.

«L’ultima cosa che mi aspettavo di fare durante il lockdown era registrare un album», ha detto il cantautore. «Ma durante la pandemia sono apparsi diversi possibili progetti. Alcune session di registrazione sono state fatte in remoto, via Zoom, e ovviamente non mi era mai capitato. Altre sono state fatte con grandissima attenzione alla salute, per esempio separando gli artisti con un pannello di vetro».

«I brani a cui ho lavorato sono interessanti e diversi dalla musica per cui sono conosciuto», ha spiegato John, «sono uscito dalla mia comfort zone, ho esplorato territori completamente nuovi. E ho scoperto che c’è lavorare in questo modo ha qualcosa di stranamente familiare. All’inizio della mia carriera, negli anni ’60, facevo il session man. Lavorare con tutti questi artisti durante il lockdown mi ha ricordato quel periodo. È stato come chiudere un cerchio, è stato pazzesco».

All’inizio della pandemia Elton John era impegnato con il suo Farewell Yellow Brick Road tour. Tornerà a suonare dal vivo il 28 settembre, a Copenhagen. Ecco la scaletta di The Lockdown Sessions:

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly

4. Elton John & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John & Years & Years – It’s a sin

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John & SG Lewis – Orbit

10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me

13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You