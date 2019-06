Elton John e Taron Egerton insieme sul palco per ‘Your Song’, il video

Taron Egerton, il protagonista di Rocketman, ha duettato con Elton John a Hove, nel Regno Unito, durante una data del Farewell Yellow Brick Road tour. Hanno suonato Your Song: è la prima (e per ora unica) volta che Elton John ha ospitato un altro artista sul palco del suo ultimo tour, quello dell’addio, partito lo scorso settembre.

“Taron Egerton, grazie per aver calcato il palco con me stasera. Abbiamo condiviso molti momenti durante le riprese e la promozione di Rocketman, e cantare Your Song insieme è uno di quelli che ricorderò per sempre”, ha scritto John su Twitter.

What a show in Brighton just now at @SussexCCC ❤️ @TaronEgerton, thank you for joining me onstage tonight. We've shared so many moments during the filming and release of #Rocketman and singing 'Your Song' with you this evening is another I'll always cherish.

Elton xx pic.twitter.com/nS0mnqfqGX

— Elton John (@eltonofficial) 9 giugno 2019