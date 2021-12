Elton John e Ed Sheeran evocano in ‘Merry Christmas’ le canzoni dei Natali passati

Nella competizione fra le canzoni natalizie scendono in campo due big. Elton John e Ed Sheeran hanno pubblicato oggi il loro duetto per le feste. “Sento l’amore, i famiglia e gli amici riuniti, buon natale a tutti”, dice il testo del pezzo prodotto da Steve Mac.

La canzone s’intitola senza grande fantasia Merry Christmas, è piena di suoni di campanelle e buoni sentimenti, ha un finale corale ed è accompagnata da un video in cui c’è tutto il repertorio: l’albero, camini accesi, maglioni natalizi, pupazzi di neve, gite in slitta, gli angeli di neve. C’è pure Sheeran che saltella come un elfo travestito da Babbo Natale sexy con pantaloni corti e moon boot.

Se guardandolo vi sembra famigliare è perché lo è. Il video diretto da Jason Koenig vuole omaggiare l’immaginario creato dalle canzoni natalizie del passato come Last Christmas (Wham!), ma anche Walking in the Air (The Snowman). Vi appaiono i Darkness, Mr. Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre.

Merry Christmas è una delle tre canzoni natalizie scritte dalla coppia. «Lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dall’amico Elton», ha detto Sheeran. «Mi ha detto: dovremmo fare una canzone natalizia assieme. Gli ho risposto: ok, magari nel 2022. E invece ho scritto il ritornello quello stesso giorno».

Nel Regno Unito c’è vera competizione fra le canzoni che finiscono in vetta alla classifica nella settimana natalizia. Elton e Ed mirano al numero uno? Se ci arrivassero sarebbe anche per una buona causa: i due musicisti verseranno i loro personali guadagni derivanti del pezzo nel periodo delle feste alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation.