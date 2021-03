Elton John contro il Vaticano: «ipocrita». Ieri la Congregazione della Dottrina della Fede si è pronunciata sulla illiceità della benedizione dei matrimoni gay. «Non è e non intende essere un’ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende», scrive la Congregazione.

Postando gli screenshot di due articoli, uno del Guardian ci cui si spiega la posizione dell’organo del Vaticano e uno del Daily Beast in cui si illustrano gli interessi economici della Chiesa nel biopic su Elton John Rocketman, il cantante scrive su Twitter: «Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato” e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente trovata grazie al matrimonio con David?». Il messaggio finisce con l’hashtag #hypocrisy.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021