Elton John, 1 milione di dollari contro gli incendi in Australia

Il mondo della musica unito per aiutare le vittime degli incendi che stanno colpendo l’Australia, che negli ultimi giorni hanno distrutto 18 milioni di ettari di territorio e in alcuni casi persino intere città: Elton John e i Metallica, in particolare, si sono impegnati in donazioni generose. Innanzitutto il cantautore, che dal palco di Sydney – la tappa più recente del suo tour di addio – ha annunciato che donerà 1 milione di dollari: “Dovremmo tutti ammirare il lavoro che stanno facendo i pompieri”, ha detto al pubblico. “C’è chi ha perso la vita cercando di salvare le case della gente, e c’è chi ha perso sia la vita che la casa. Infine, c’è il dramma degli animali, la distruzione del loro habitat è straziante e di dimensioni bibliche”.

BREAKING: Elton John has closed a concert in Sydney by pledging one million dollars for Australia's bushfire recovery efforts.#australiafire #AustralianWildFires #AustraliaisBurning pic.twitter.com/5u44fF4lfz — Tom Williams (@tom__williams) January 7, 2020

Anche i Metallica si sono impegnati, tramite la loro fondazione All Within My Hands e una donazione di 750mila dollari, a contribuire al lavoro del NSW Rural Fire Service e della Country Fire Authority di Victoria. “Siamo sconvolti dalle notizie degli incendi che stanno distruggendo milioni di ettari in Australia, colpendo in particolare le zone di Victoria e del Nuovo Galles del sud. Gli effetti sono devastanti su residenti, animali, l’ambiente e lo splendido territorio australiano, un disastro che ci spezza il cuore”, ha dichiarato la band tramite un comunicato.