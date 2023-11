Ospite ieri sera della seconda puntata dei Live di X Factor, Elodie ha proposto un medley di due pezzi tratti da Red Light, ovvero la title track e A fari spenti.

Il concerto di Elodie al Forum di Assago sarà trasmesso in prima serata venerdì 10 novembre 2023 su Sky, TV8 e in streaming su Now.

Il video di Elodie a X Factor: