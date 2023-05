Elodie, Blanco, Ligabue, Zucchero e Salmo nel cast di Italia Loves Romagna

News

Salmo è in copertina sul nuovo numero di Rolling Stone

Arriva domani in edicola l'intervista in cui il rapper si racconta come mai prima, dalla rabbia e la depressione del passato fino agli ultimi mesi, tra il rifiuto alla poltrona di Asia Argento per X Factor, il nuovo album in arrivo e un messaggio diretto a Salvini. E poi, le interviste a Muse, Damon Albarn, Zoë Kravitz, Baricco o l'inchiesta esclusiva sul ritorno dell'eroina fra i giovanissimi.