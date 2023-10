Elodie annuncia un nuovo progetto e una terza data a Milano: «Vi voglio far tornare a casa stanchi»

In attesa della conferenza stampa di domani, Elodie ha spiegato in una diretta Instagram che «fra poco» pubblicherà nuova musica, «per ringraziarvi dell’amore che mi state dando».

A giudicare da quel che ha detto e dal frammento di una traccia che ha fatto ascoltare in diretta, si tratta di un progetto dance. «È nato subito dopo il concerto al Forum. Sono tornata a casa felicissima, emozionata, gasata, ma non erano previste altre date».

Elodie è quindi entrata in studio pensando a «un progetto per voi, per darvi qualcosa in cambio». Di cosa si tratta? «Sarà una cosa cattiva, vi voglio fare tornare a casa stanchi».

In copertina ci sarà l’immagine-chiave del video di A fari spenti rifatta però dal grande fumettista Milo Manara. «È il corpo come arte, è la potenza del corpo femminile, la libertà del corpo femminile. È incredibile sapere che un artista come lui capisce quel che sto facendo. Che non è esibizionismo, è consapevolezza di quel che si è, del proprio corpo, della propria libertà».

Nel corso della diretta Elodie ha spiegato che la seconda data prevista al Forum di Assago è pressoché sold out e ne verrà quindi annunciata una terza, il 9 dicembre, una sorta di grande festa di fine tour.