Elliott Smith, ascolta il nuovo singolo ‘Some Song’

Kill Rock Stars ha pubblicato Some Song, una traccia dal nuovo live album di Elliott Smith Live at Umbra Penumbra. Some Song è uscita per la prima volta nel 1995, nel singolo di Needle in the Hay, e nella registrazione di Umbra Penumbra il cantautore la presenta come «un nuovo pezzo rock».

Il live album è stato registrato il 17 settembre 1994 a Portland, in Oregon, ed è la registrazione più antica di tutta la carriera del cantautore. Prodotto da Larry Crane – l’archivista ufficiale della famiglia Smith –, Live at Umbra Penumbra uscirà il 28 agosto. Oltre al concerto, Kill Rock Stars pubblicherà l’EP omonimo del 1995, Elliot Smith: Expanded 25th Anniversary Edition. Entrambi i dischi usciranno insieme a un libro di 52 pagine con testi manoscritti e foto inedite di JJ Gonson.