Elisa positiva al Covid: «Sto bene, presto torno in pista»

Domani sera Elisa non potrà raggiungere il resto del cast di Sanremo per la finale di Sanremo Giovani, prevista su Rai 1. La cantante è positiva al Covid, lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa.

Nelle Instagram stories la cantante ci ha tenuto a precisare che sta bene e che le dispiace molto: «Volevo dirvi che sto bene, per fortuna, purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid e non c’è stato neanche il raduno con il fan club. Mi è dispiaciuto ma per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera. Grazie per i messaggi. Presto potremo tornare in pista».

Elisa tornerà a Sanremo 21 anni dopo il trionfo con Luce (Tramonti a Nord Est). Qui invece la lista completa dei partecipanti al prossimo Festival.