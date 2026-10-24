Elisa, Morcheeba e Róisín Murphy a Venezia Sounds 2026

Stasera, sabato 24 ottobre, le Tese delle Nappe dell’Arsenale di Venezia ospitano una nuova edizione di Venezia Sounds, il concerto benefico che mette insieme musica e ricerca scientifica. Sul palco Elisa, Morcheeba, Róisín Murphy, Motta, Emma Nolde e The Zen Circus, con la direzione artistica di Samuel Romano dei Subsonica.

La serata, condotta da Marco Maccarini e Federico Russo, comincerà alle 18.30 con gli stand gastronomici, mentre i concerti partiranno alle 19.30. Ad aprire la musica sarà Alioscia dei Casino Royale con un dj set. Dopo le esibizioni, si continuerà a ballare con Samuel, nel progetto L3UM4S!, e Stefano Fontana, alias Stylophonic. La novità è che quest’anno si balla anche sull’acqua. Quattro corse speciali del Vaporetto Rosa della Prevenzione collegheranno i Giardini Reali, vicino a San Marco, all’Arsenale, con dj set di L3UM4S!, Stylophonic e Syrioh. Partenze alle 18, 18.45, 19.30 e 20.15. Il servizio è gratuito per chi possiede il biglietto del concerto, ma richiede una prenotazione su fondazioneligabue.it.

Nato nel 2019 per ricordare Tomaso Cavanna, manager culturale scomparso a 45 anni, Venezia Sounds è organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e da Medicine Rocks. Nelle diverse edizioni ha raccolto complessivamente 300 mila euro, di cui 158 mila soltanto nel 2025. Il ricavato di quest’anno sosterrà gli studi sull’immunoterapia oncologica del professor Antonio Sica all’Istituto Clinico Humanitas e le ricerche sulle malattie neurodegenerative coordinate dalla professoressa Cecilia Laterza al VIMM di Padova. Per il ritorno notturno sarà potenziato il servizio di navigazione dall’Arsenale-Torre di Porta Nuova a San Zaccaria, con corse ogni mezz’ora da mezzanotte alle 3, a tariffa ordinaria.