Elisa: “Mi arresteranno se manifesto”

“Io parlo piano / Ma fa lo stesso / Tu gridi forte / Ma non ti sento / E ti lascio col mio dissenso / Lo sai c’è chi non impara mai / Anche il buon senso / È fuori contesto / Mi arresteranno / Se manifesto / Non c’è discorso / Non c’è argomento / Se non sono come mi vuoi”.

È una parte del testo di Fomo II, una delle canzoni contenute nel prossimo album di Elisa, che si intitola Kintsugi e che uscirà il 27 novembre accompagnato dal film Kintsugi… e sono la mia opera, in anteprima oggi alla Festa del cinema di Roma.

La cantante ne ha pubblicato su Instagram un frammento, nella versione già portata in tour recentemente, alla vigilia delle manifestazioni previste per domani, e dopo i disordini di quelle dello scorso weekend.

“Ci vogliono deboli / Ci vogliono stupidi / Ci tengono piccoli / Più divisi più poveri / Più stanchi più fragili / Più malleabili”, recita ancora testo. “Svegliati svegliami / Svegliati svegliami / Prigionieri del nostro bisogno di essere visti / Incastrati / E fintamente protagonisti / Nessuno escluso / Vittime e narcisisti / Tutti utili al sogno dei capitalisti”.

C’è anche un passaggio che suona come una risposta alle crtiche al famoso video in cui Elisa parlava del blocco della Global Sumud Flotilla e piangeva per gli aiuti non arrivati a destinazione: “E io piango davvero e dici che fingo”, canta in Fomo II, “mi importa anche se non è mio figlio”.