Elisa ha cantato ‘Eppure sentire’ sul palco dei Coldplay a San Siro: i video

Dopo averla ringraziata durante il primo dei quattro concerti che i Coldplay hanno tenuto a San Siro, Chris Martin ha ospitato ieri sera sul palco Elisa.

«Non parlo italiano, quindi abbiamo bisogno di una cantante italiana», ha detto Martin invitando sul palco Elisa, che ha interpretato la sua Eppure sentire (Un senso di te) accompagnata dall’inglese alla tastiera e da Davide Rossi al violino.

Ecco i video:



La reazione di Elisa, nelle storie di Instagram:

L’ospitata di Elisa chiude le cinque giornate di Milano dei Coldplay, che hanno tenuto quattro date a San Siro, prendendosi una pausa martedì. Dopo aver cantato Napule è di Pino Daniele a Napoli, Martin ha cantato O mia bela Madunina a Milano, per poi ospitare sul palco Zucchero.

A questo link le foto della band San Siro e sotto il saluto dei Coldplay alla città.

We love you Milan. Thank you for everything 💚🤍❤️ pic.twitter.com/cY58RCXe7d

— Coldplay (@coldplay) June 29, 2023