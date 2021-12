Elisa, ecco titolo, copertina e data di uscita del nuovo album

Elisa ha annunciato titolo e data di uscita del suo nuovo album. Ritorno al futuro / Back to the Future sarà composto da due dischi, uno in italiano e uno in inglese, con tutte canzoni nuove.

L’album uscirà il 18 febbraio, due settimane dopo la partecipazione di Elisa a Sanremo con O forse sei tu (qui l’elenco dei titoli delle canzoni che parteciperanno al festival). Scritto da Elisa, con l’aiuto per il testo di Davide Petrella, il pezzo sanremese è prodotto da Andrea Rigonat e ha una partitura d’archi orchestrati dalla cantante con Will Medini, che sarà il suo direttore d’orchestra al festival.

Ritorno al futuro / Back to the Future è il primo album di inediti di Elisa da Diari aperti del 2018.

Elisa ha pubblicato su Instagram la copertina, anzi le due copertine:

A fine novembre Elisa ha pubblicato il singolo Seta, scritto due anni fa con Davide Petrella e Dardust. «Dopo poche ore la ascoltavamo ed eravamo elettrici, felici come bambinetti, e non so gli altri, ma io anche un po’ svuotata e finalmente calma, come sempre dopo che ho scritto qualcosa che mi piace tanto».