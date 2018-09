Elisa duetta con De Gregori per ‘Quelli che restano’

In attesa del ritorno con il primo singolo ufficiale che anticiperà il nuovo album, Elisa regala ai suoi fan Quelli che restano, un gioiello di intimità nato dalla collaborazione con Francesco De Gregori. Scritto interamente da Elisa, il brano rappresenta appieno le sfumature che andranno a comporre il suo prossimo lavoro in studio, in arrivo previsto per l’autunno con cui la cantautrice siglerà il debutto con Island Records.

La canzone, frutto del lavoro congiunto di due stelle della musica italiana, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e, a poche ore dalla sua pubblicazione, è già in vetta alla classifica di iTunes.

Due voci che si intrecciano, vibrando su uno sfondo di atmosfere calde per un brano che probabilmente rappresenta uno dei lavori più maturi e complessi dell’intera produzione di Elisa e accompagnato da un video in bianco e nero diretto Younuts! e girato in un piccolo teatro romano.