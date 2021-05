Elio e le Storie Tese tornano a suonare su Instagram: «Ma non vi eravate sciolti?»

«Ma non vi eravate sciolti? Ma saranno cazzi nostri?». Così, con queste due frasi (citazione di LOL compresa), Elio e le Storie Tese commentano il video registrato in sala prove che hanno pubblicato poche ore fa sul loro profilo Instagram. Si tratta di pochi minuti di performance a strumenti scambiati (con l’eccezione di Cesareo alla chitarra, qui Elio suona il basso e Faso la batteria), ma abbastanza per spingere alcuni fan a ipotizzare una reunion.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elio e le Storie Tese Official (@elioelst)

Gli EelST si sono sciolti nel 2018, dopo il tour d’addio. In questi anni, però, hanno pubblicato due brani (l’inno della Serie A di Pallavolo Femminile e Vecchio cartone, per la campagna “Carta canta”) sono tornati a esibirsi per Stati Generali, il programma di Serena Dandini, e hanno pubblicato un podcast dedicato alla tecnologia.

Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il concerto a Bergamo in favore di Cesvi, la onlus che nell’ultimo anno si è occupata degli anziani in difficoltà per il coronavirus. La condizione – loro l’hanno definito un «ricatto a fin di bene» – era che si raccogliessero 100mila euro per sostenere le attività musicali in crisi durante la pandemia. Forse è per questo che la band è tornata in sala prove. Oppure c’è davvero aria di reunion?