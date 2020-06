Elio e le Storie Tese si riuniranno per un concerto. Forse

Tornano Elio e le Storie Tese. Forse. La band ha promesso che parteciperà a un evento a favore di Cesvi che si terrà nel 2021 a Bergamo, città e provincia pesantemente colpite dal Covid-19. Cesvi è una onlus che opera nel mondo per supportare le popolazioni vulnerabili nella promozione di diritti umani e sviluppo sostenibile e che in questo momento si sta occupando di anziani in difficoltà a causa dal coronavirus.

Gli Elii torneranno sul palco a una condizione: che si raccolgano 100 mila euro per sostenere le attività musicali in crisi a causa dagli ultimi eventi. «Grazie a questo crowdfunding» scrive il gruppo in un comunicato «molte band potranno tornare a suonare e incidere i propri album, ma per farlo dovranno partecipare ad un bando. Più soldi raccoglieremo più progetti musicali potremo finanziare».

Le candidature ai finanziamenti saranno valutate da Elio e le Storie Tese, dal Trio Medusa che ha lanciato col gruppo l’iniziativa, dal promoter Friends & Partners, da Cesvi e dalla madrina dell’evento Cristina Parodi. Una parte di quanto raccolto andrà alla Casa del Sorriso di Cesvi nella favela di Manguinhos, a Rio De Janeiro, che offre corsi di musica e spazi prove per giovani musicisti.

L’obiettivo è a portata di mano: appena lanciata, l’iniziativa ha già raccolto 46 mila euro e mancano 25 giorni alla fine delle donazioni che possono essere fatte a questo link. «È un ricatto, sì, ma a fin di bene e con il patrocinio di Supergiovane».