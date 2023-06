Elio e le Storie Tese hanno annunciato un lungo tour

Elio e le Storie Tese hanno annunciato un nuovo tour. Per ora sono previste oltre 30 date tra ottobre e dicembre.

«Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono “Quando tornate insieme?” e “Ma non vi eravate sciolti?” (per non parlare del tasso), Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre, diretti dal famoso regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo», si legge in un post Instagram (al tour non parteciperà Rocco Tanica).

In comunicato stampa c’è un commento di Gallione, che anni fa ha diretto Elio nello spettacolo di Gaber-Luporini Il Grigio: «Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo. Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni».

E ancora: «Un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso. Uno sberleffo ironico e autoironico, dove il Riso o il Comico non sono mai digestivi, ma piuttosto sovversione del senso comune, strumenti del pensiero divergente, ludica e ragionata aggressione alla noia. Uno sguardo beffardo e esilarante che attraverso la musica e le canzoni crea divertimento, spiazzamento e stupore… perché, dice il poeta, senza lo stupore c’è soltanto l’ovvio»

A luglio, la band organizza due concerti a Carpi, anzi, Il Concertozzino (ingresso libero) il 1° luglio e Il Ritorno del Concertozzino il 2 luglio (sold out). Parte del ricavato verrà devoluto a Cesvi.

Ecco le date del tour. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni.

5 e 6 ottobre a Genova – Teatro Politeama

7 ottobre a Sanremo (Imperia) – Teatro Ariston

10 e 11 ottobre a Ravenna – Teatro Alighieri

12 e 13 ottobre a Roma – Teatro Brancaccio

20 ottobre a Ancona – Teatro Le Muse

21 ottobre a Pescara – Teatro Massimo

27 ottobre a Trento – Auditorium Santa Chiara

31 ottobre e 1 novembre a Napoli – Teatro Bellini

4 novembre a Cremona – Teatro Ponchielli

8 novembre a Messina – Teatro Vittorio Emanuele

9 novembre a Catania – Teatro Metropolitan

10 novembre a Catanzaro – Teatro Politeama

14 e 15 novembre a Bologna – Teatro Duse

16 e 17 novembre a Milano – Teatro degli Arcimboldi

19 novembre a Mantova – Pala Unical

20 novembre a Trieste – Politeama Rossetti

21 novembre a Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

22 novembre a Padova – Gran Teatro Geox

25 novembre a Cascina (Pisa) – Città del Teatro

28 e 29 novembre a Torino – Teatro Colosseo

1 dicembre a Piacenza – Teatro Politeama

2 dicembre a Firenze – Tuscany Hall

9 dicembre a Varese – Teatro di Varese

15 dicembre a Brescia – Gran Teatro Morato

18 dicembre a Cagliari – Teatro Massimo

19 dicembre a Sassari – Teatro Comunale

21 dicembre a Reggio Emilia – Teatro Valli