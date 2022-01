Elettra Lamborghini avrà una statua al museo delle cere Madame Tussauds

È tutto vero: Elettra Lamborghini, cantante e personaggio TV, avrà una statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam.

È la prima italiana ad avere una statua in quel museo: «Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano», ha dichiarato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam. La popolarità di Elettra è cresciuta in Olanda anche grazie al matrimonio con Afro Jack, che è originario dei Paesi Bassi.



La scultura verrà presentata in Italia a maggio 2022 per poi essere spostata al museo.

Qui un anticipo di quella che sarà la statua:





Ogni riproduzione viene poi dipinta a mano. La creazione di ogni statua richiede dai sei ai nove mesi e ha un costo che si aggira intorno ai 250.000 euro.