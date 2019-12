Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Morgan: ecco i cantanti in gara a Sanremo 2020 

Io non sono Joker

Posted in: Digital cover

Il maledetto, l’artista, l’erudito. Giudice di talent, divulgatore, provocatore. Per capire chi è davvero ‘Marco Castoldi in arte Morgan’ è inutile farsi troppe domande, ancora di più cercare delle risposte. Meglio un monologo, un flusso di coscienza (e sofferenza) in tre sezioni. Come una sonata