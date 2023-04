Ehi Roger Taylor, è vero che tuo figlio Rufus è il nuovo batterista dei Foo Fighters?

I Foo Fighters hanno pubblicato una settimana fa Rescued, primo estratto dal nuovo album But Here We Are e mancano poche settimane all’inizio del tour, ma non è ancora stato annunciato ufficialmente il nome del batterista che li accompagnerà e che avrà il compito di sostituire Taylor Hawkins, non è chiaro se in modo provvisorio o definitivo.

Uno dei candidati è Rufus Taylor. Classe 1991, il figlio di Roger Taylor dei Queen ha suonato nella formazione live dei Queen + Adam Lambert, oltre ad essere batterista dei Darkness. Si è esibito coi Foos nei concerti-tributo di Los Angeles e Londra e conosceva bene Hawkins, che era il suo padrino.

In un’intervista con BBC Radio 2, Roger Taylor ha detto che «sentivo Taylor Hawkins quasi tutti i giorni, è stato devastante. È il padrino di mio figlio Rufus. Adoro i Foo Fighters, sono come fratelli».

E a proposito della possibilità che Rufus entri nei Foos: «Beh, Rufus è fenomenale. Coi Darkness è diventato un batterista mostruoso. Li ho visti l’altro giorno alla Wembley Arena, sono una band fenomenale, sono grandi dal vivo. Li adoro. Mio figlio è potente ed è diventato molto, molto bravo, ma non posso dire altro».

Incalzato, Taylor ha aggiunto che il figlio suona benissimo con i Foo Fighters e «conosce bene il loro repertorio. Ha suonato Best of You con i Foos, ed è stato fenomenale a Wembley e al Forum di Los Angeles. Cosa stia succedendo esattamente adesso, non lo so».