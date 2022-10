‘Edging’ è il nuovo singolo dei Blink-182 con la formazione originale

Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, i Blink-182 sono tornati a pubblicare nuova musica nella propria formazione originale.

Oggi infatti è uscito Edging, il primo singolo della band con Tom DeLonge dai tempi di Neighborhoods del 2011. Edging è un brano pop-punk in pieno stile Blink-182; che siano passati 20 anni dal loro esordio non sembra possibile. Il video, diretto da Cole Bennett (già al lavoro con Machine Gun Kelly, Justin Bieber, Post Malone, Eminem), è previsto per domani.

Edging, e la notizia di un tour mondiale che terrà occupata la band dal marzo 2023 al febbraio 2024, fanno presagire l’uscita di un possibile nuovo album. I Blink-182 arriveranno in Italia il 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.