Eddie Vedder, tutte le date del tour europeo

Sono stati appena annunciati tutti i concerti europei del tour estivo di Eddie Vedder. Il leader dei Pearl Jam partirà da Amsterdam, il prossimo 9 giugno, per concludere il 6 luglio a Londra, in apertura agli Who.

Come vi avevamo anticipato, Vedder passerà anche dall’Italia con due concerti fissati il prossimo 15 giugno al Firenze Rock Festival e il 17 giugno al Collisioni Festival di Barolo. I biglietti per i concerti saranno in vendita a partire dal 22 marzo alle 10 mentre, per i festival italiani, è già possibile aggiudicarsi un pass dai portali ufficiali degli eventi.

Gli iscritti al fan club ufficiale della band già da oggi potranno accedere a una prevendita riservata, cliccando qui.

Qui sotto tutte le date del tour europeo di Eddie Vedder:

9 giugno Amsterdam AFAS LIVE

10 giugno Amsterdam AFAS LIVE

12 giugno Bruxelles Forest National

15 giugno Firenze Firenze Rocks Festival

17 giugno Barolo Collisioni Festival

20 giugno Lisbona Altice Arena

22 giugno Madrid WiZink Center

25 giugno Barcellona Palau St. Jordi

28 giugno Berlino Max-Schmeling-Halle

30 giugno Dusseldorf Mitsubishi Electric Halle

3 luglio Dublino 3 Arena

6 luglio Londra Wembley Stadium