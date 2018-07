Eddie Vedder suona una cover dei Beatles

Durante al concerto alla O2 Arena di Praga, Eddie Vedder ha eseguito una versione acustica di Help!, uno dei singoli più famosi dei Beatles, prima che la band tornasse sul palco per Help Help, brano pubblicato dai Pearl Jam nel 2002.

Che i pearl jam rendano omaggio a artisti e band che hanno scritto la storia del rock non è una sorpresa, basti pensare a Rockin’ In The Free World di Neil Young, ormai un classico dei concerti della band grunge, Imagine di Lennon o Another Brick In The Wall dei Pink Floyd come in occasione dell’ultimo concerto a Milano lo scorso 22 giugno.