Eddie Vedder sul palco con gli Who per ‘The Punk and the Godfather’, il video

Sabato sera il tour Moving On! degli Who è arrivato a Londra, al Wembley Stadium. In apertura i Kaiser Chief, Imelda May ed Eddie Vedder, che ha approfittato dell’occasione per cantare con gli Who The Punk and the Godfather, direttamente da Quadrophenia.

«Eddie condividerà questa canzone con noi perché sa da dove viene», ha detto Roger Daltrey al pubblico. Vedder ha sempre detto che Quadrophenia è uno dei suoi album preferiti, e questa non è la prima volta che canta il brano con la band. «Quadrophenia mi ha salvato la vita», ha detto. «Riuscivo a riconoscermi in quella musica, anche se quando la ascoltavo non riuscivo a relazionarmi con nessun altro. Nessun compagno di scuola e nessuno dei membri della mia famiglia. Poi, all’improvviso, questo tizio londinese chiamato Pete ha iniziato a cantare di quello che succedeva nella mia testa».

Gli Who hanno approfittato del concerto di sabato per presentare un nuovo brano, il primo estratto dal prossimo album in studio della band, intitolato Hero Ground Zero. L’album – il primo da Endless Wire, uscito nel 2006 – è stato scritto da Daltrey nel corso dell’ultimo anno. Potete vedere il video della performance di The Punk and the Godfather in cima all’articolo.