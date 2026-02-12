Eddie Vedder: i Pearl Jam sono in un momento di passaggio tra un’era e l’altra

Sette mesi fa Matt Cameron ha lasciato a sorpresa i Pearl Jam. Che cosa sta facendo la band? Brian Hiatt di Rolling Stone US lo ha chiesto a Eddie Vedder, intervistandolo per questo articolo sul documentario Netflix Matter of Time, una questione di tempo sul suo impegno con la non-profit EB Research Partnership.

Il cantante spiega di aver letto una definizione azzeccata e concisa della band oggi: «I Pearl Jam sono in un momento di passaggio tra un’era e l’altra». Vedder ha preferito non rispondere alla domanda sul nuovo batterista del gruppo. «Se mai dovessi dire qualcosa, dovremmo prima parlarne tra noi, all’interno della band, e decidere cosa dire o chi dovrebbe dirlo».

In ogni caso, spiega Vedder, i Pearl Jam stanno suonando insieme. «Stiamo sperimentando, stiamo provando, è entusiasmante. È bello pensare al cambiamento. Per quanto ci piacerebbe continuare per sempre come abbiamo fatto – e come potremo ancora fare – siamo tutti entusiasti del futuro».

«Dopo 27 anni fantastici, sono sceso per l’ultima volta dalla pedana della batteria dei grandi Pearl Jam», ha scritto a luglio Cameron, senza specificare il motivo della separazione. «Tanto amore e rispetto per Jeff, Ed, Mike e Stone per avermi fatto entrare nella band nel 1998 e avermi dato l’opportunità di una vita, fatta di amicizie, arte, sfide e risate. Sarò per sempre grato alla crew, allo staff e ai fan di tutto il mondo. È stato un viaggio incredibile. Altro seguirà. Grazie a tutti dal profondo del cuore. Pace e amore».

In una intervista concessa a Billboard ha poi rimarcato che al separazione stata amichevole e ha spiegato di avere avuto «qualche problema coi concerti di tre ore dei Pearl Jam, i tour continui e tutto il resto. È un’arte anche riuscire ad affrontare quel tipo di esibizione… Ora sono arrivato a un punto in cui voglio fare set da 70 minuti travolgenti ed è quello su cui mi sto concentrando come artista. Sono in una fase in cui voglio investire tempo ed energie in progetti che rispecchiano maggiormente quel che voglio fare come artista».

Cameron sta tra le altre cose lavorando all’album dei Soundgraden basato sulle parti vocali incise da Chris Cornell prima della morte. A novembre la band è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame. Dopo il suo forfait, si è candidato a entrare nel gruppo Dave Abbruzzese, il batterista del periodo 1991-1994: «Potrei dare un grande contributo, ma non mi chiameranno. L’acqua passata sotto i ponti è troppo profonda e troppo gelida perché ci possa essere una riconciliazione».

