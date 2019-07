Eddie Vedder ha suonato ‘Seasons’ di Chris Cornell per la prima volta, il video

Dopo il successo delle date italiane al Firenze Rocks e Collisioni Festival, Eddie Vedder è ancora impegnato nel suo tour europeo. Domenica sera si è esibito a Düsseldorf, in Germania, e per la prima volta ha suonato una cover di Seasons di Chris Cornell.

Eddie Vedder closed out his show in Dusseldorf tonight with a cover of Chris Cornell's song "Seasons" pic.twitter.com/C56gBR1kaD — Corbin Reiff (@CorbinReiff) 30 giugno 2019

Non si tratta di una scelta casuale. 19 anni fa i Pearl Jam suonarono al Roskilde Festival, in Danimarca, e il concerto finì tragicamente: nonostante i numerosi appelli di Vedder, l’eccessiva pressione sulle prime file del pubblico causò otto morti e una ventina di feriti. Una serata difficile da dimenticare, anche perché poco prima di salire sul palco i Pearl Jam scoprirono che in quelle ore Chris Cornell era diventato padre. Potete vedere la cover di Seasons poco sopra.