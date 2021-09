Eddie Vedder ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone, ‘Long Way’

Poco più di tre settimane dopo la colonna sonora di Flag Day, Eddie Vedder ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone. Si intitola Long Way ed è il primo singolo dal suo nuovo album solista Earthling.

“She was his all and everything / But her strength it needed space”, canta Vedder nella canzone scritta con due membri dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith e l’ex Josh Klinghoffer, e con Andrew Watt. “Her love was but a haunting / She left but never went away / She took the long way / On the freeway”.

Musicalmente c’è una novità: più che a Into the Wild, che rappresenta il modello imbattibile per lo stile solista di Vedder, il pezzo ricorda certe cose di Tom Petty e forse non a caso le tastiere sono suonate da Benmont Tench degli Heartbreakers, il gruppo che accompagnava il rocker.

Il cantante dei Pearl Jam collabora per la prima volta con il produttore Andrew Wyatt (Miike Snow) che ha lavorato in passato con Liam Gallagher, Mike Ronson, Miley Cyrus. Wyatt è co-autore tra le altre cose di Shallow, il duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper tratto dalla colonna sonora di A Star Is Born. La canzone è suonata da Watt, Smith, Tench, Klinghoffer. Ai cori c’è la secondogenita del cantante dei Pearl Jam, Harper Vedder.

Non è stata comunicata la data di uscita di Earthling. Si sa che Long Way sarà disponibile anche su 45 giri in vinile in edizione limitata con un altro inedito, The Haves, sul retro.

L’ultimo disco a cui ha partecipato Vedder è la colonna sonora del film con Sean Penn Long Day, colonna sonora di cui è uno degli animatori principali assieme a Glen Hansard, Cat Power e alla figlia Olivia Vedder. Il 21 ottobre pubblicherà I Am Mine, il suo contributo alla serie di Audible Words + Music che mette assieme musica e storytelling. È annunciato come una riflessione su una vita vissuta all’intersezione fra arte, sensibilità, mascolinità e popolarità da rock star.