Eddie Vedder e Post Malone hanno cantato assieme ‘Better Man’ dei Pearl Jam: il video

Eddie Vedder e Post Malone assieme. Non stupisce più di tanto visto l’amore che il secondo ha sempre dichiarato per la musica dei Pearl Jam e in generale dell’epoca del cosiddetto rock alternativo.

I due hanno duettato sabato sera a Shelbyville, Tennessee durante un evento in onore dell’attore Leslie Jordan e di raccolta fondi per la EB Research Partnership costituita da Vedder e della moglie Jill McCormick per contribuire alla ricerca sulla rara malattia genetica chiamata epidermolisi bollosa.

Seduti su due sgabelli, chitarre in braccio, i due hanno cantato Better Man dei Pearl Jam e I Won’t Back Down di Tom Petty.

Eddie Vedder and Post Malone “Better Man”

Watch this video on YouTube

Post Malone è reduce dalla performance di America the Beautiful all’ultimo Super Bowl, Vedder dalla pubblicazione del singolo Dark Matter che dà il titolo al prossimo album dei Pearl Jam. La band ha anche annunciato un tour europeo nel quale (per ora) non sono previste date in Italia.