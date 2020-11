Eddie Vedder, ascolta le canzoni inedite ‘Matter of Time’ e ‘Say Hi’

Una ballata al pianoforte e un pezzo folk suonato dal vivo alla chitarra. Eddie Vedder ha pubblicato oggi un nuovo singolo contenente due pezzi. Si intitolano rispettivamente Matter of Time e Say Hi e sono stati eseguiti durante l’evento digitale Venture Into Cures che si è tenuto stanotte a favore della ricerca di una cura contro l’epidermolisi bollosa, malattia genetica ereditaria, rara e invalidante, nota anche come sindrome dei bambini farfalla: è infatti caratterizzata dalla fragilità di cute e mucose.

Le due canzoni sono disponibili sulle piattaforme di streaming e su YouTube. Sul sito ufficiale dei Pearl Jam sono in vendita anche su un vinile a 45 giri.

Matter of Time è un pezzo per voce pianoforte – una cosa rara per Vedder – cantato con l’amico Glen Hansard. È accompagnato da un video animato diretto da Matt Finlin e Jeff Lemire.

Say Hi, che Vedder aveva già eseguito, è stata pubblicata nella versione dal vivo che si è sentita a Venture Into Cures. È stata scritta per Eli Meyer, un bambino di 6 anni affetto da epidermolisi bollosa giunzionale. Il titolo fa rifermento a #ComeSayHi, l’hashtag usato dagli amici di Meyer come invito ad andare a trovarlo e scoprire l’epidermolisi bollosa.