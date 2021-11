Eddie Vedder, ascolta la nuova ‘The Haves’

Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo pezzo solista. Si intitola The Haves ed è composto con il produttore Andrew Watt e Josh Klinghoffer, già chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e ora musicista aggiunto dei Pearl Jam dal vivo.

The Haves è un estratto del nuovo album solista di Eddie Vedder che s’intitola Earthling (come il disco di David Bowie del 1997). Uscirà l’11 febbraio 2022. Dall’album si è già sentito un altro estratto, Long Way. Nella versione su vinile a 45 giri, The Haves è il lato B di Long Way.

Earthling è prodotto da Andrew Watt. Tra i musicisti coinvolti oltre a Klinghoffer, l’amico di Vedder Glen Hansard, il bassista Pino Palladino, Chad Smith dei Peppers, Benmont Tench degli Heartbreakers di Tom Patty. Dovrebbe esserci pure Elton John, come ha detto Vedder in un’intervista a Howard Stern.

Ecco la copertina di Earthling: