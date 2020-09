Eddie Vedder, ascolta il nuovo singolo ‘Cartography’

Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo singolo. Si tratta del pezzo strumentale Cartography accompagnato da un remix fatto da Nick Zinner. Il pezzo, pubblicato su un vinile 7″, fa parte del Sub Pop Singles Club, ma è reperibile su YouTube e sulle piattaforme streaming.

Lo strumentale fa parte della colonna sonora del documentario del 2018 Return to Mount Kennedy. Diretto da Eric Becker, il film racconta l’impresa compiuta dal senatore Robert Kennedy e dalla sua guida locale Jim Whittaker, padre del futuro manager dei Mudhoney. Nel 1965 i due scalarono la montagna intitolata al fratello del senatore, nello Yukon canadese. Cinquant’anni dopo, i figli hanno ripetuto l’impresa.

Il remix di Cartography ad opera di Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs è accompagnato da un video con immagini dei montagne e d’archivio con Robert Kennedy che pronuncia un discorso sulla morte di Martin Luther King Jr.

«Il discorso di cinquant’anni fa di Bobby Kennedy sull’assassinio di Martin Luther King Jr» scrive Vedder «ricorda che ci troviamo in un altro momento cruciale della nostra storia. Il voto è la forma di protesta non violenta più potente che abbiamo. Le persone per le quali votiamo devono essere consapevoli che le questioni dell’uguaglianza e della giustizia in America sono della massima importanza. Devono essere non solo affrontate, ma risolte. Ora».