Ed Sheeran sceglie gli italiani Meduza per il remix di ‘Bad Habits’

Singolarmente sono Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio. Insieme sono i Meduza, gruppo italiano di musica house conosciuto anche e soprattutto all’estero. Complice il successo di Paradise, loro singolo da 750 milioni di stream appena diventato disco d’oro negli States, e ora anche grazie a Ed Sheeran.

Il cantautore ha infatti scelto i tre per realizzare il primo remix di Bad Habits, singolo uscito a giugno. Presentato in anteprima nel dj set sold out della scorsa settimana all’Echostage di Washington DC, il remix è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e potete ascoltarlo qui sopra.

Intanto, il risultato ottenuto da Paradise negli States va ad aggiungersi alle certificazioni già ottenute in tanti altri pesi, dall’Europa all’Australia, passando per Sud America e Sud Africa.