Ed Sheeran sarà lo sponsor sulle maglie di un club inglese

Ed Sheeran sarà lo sponsor delle nuove maglie dell’Ipswich Town, un club della League One inglese. Non per una singola partita o un evento particolare, ma per tutta la prossima stagione. Secondo quanto riporta NME, inoltre, la sponsorizzazione arriva grazie a «un investimento significativo» del cantautore.

Ma cosa ci sarà sulle prossime magliette dell’Ipswich Town? Un logo composto interamente da simboli matematici e la parola “tour”, probabilmente legato ai prossimi progetti di Sheeran, che ha detto: «Questa squadra è una parte importante della comunità locale, lo faccio per mostrare il mio supporto».

«Ho sempre amato andare a Portman Road – lo stadio dell’Ipswich – e non vedo l’ora di tornarci, quando i tifosi potranno finalmente andare negli stadi», continua il cantautore. «Sono sicuro che con la nuova proprietà americana il futuro sarà eccitante per i tifosi del club, di cui faccio parte».

Sheeran aveva già collaborato con l’Ipswich Town nel 2019, per una serie di magliette col logo dell’album Divide, in vendita durante la serie di concerti al Chantry Park. Questa volta, però, la collaborazione è a lungo termine. Per quanto riguarda le prossime uscite di Sheeran, invece, sappiamo solo che il cantautore è stato avvistato mentre girava un nuovo videoclip (in cui è travestito da vampiro).