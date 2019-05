Ed Sheeran: il nuovo album in arrivo a luglio

Ed Sheeran pubblicherà il 12 luglio No.6 Collaborations Project, il suo nuovo album, ovvero una collezione di nuovi brani creati con numerosi collaboratori e ospiti. Il suo ultimo singolo I Don’t Care, in collaborazione con Justin Bieber, è stata la prima realease dell’album. Un secondo brano, Cross Me, con Chance the Rapper e PnB Rock, sarà pubblicato oggi, il 23 maggio, a mezzanotte.

“Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project“, ha detto Sheeran in una dichiarazione. “Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci”.

L’album sarà disponibile in pre-order a mezzanotte, in contemporanea alla realese del singolo. L’ultimo disco di Shheran ÷, è stato pubblicato a marzo 2017 e gli è valso il Grammy come Best Pop Vocal Album.