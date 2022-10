Ed Sheeran ha regalato a Sam Smith un pene in marmo alto un metro e 90

Ed Sheeran ha regalato un pene gigantesco a Sam Smith. Sul serio. Lo ha raccontato ieri Smith al Kelly Clarkson Show. Si tratta di un pene in marmo altro all’incirca un metro e 90 centimetri.

«È pazzesco», ha detto Smith. «Peserà due tonnellate. Per spostarlo in casa mi ci vorrà una gru». Il cantante di Stay with Me lo vuole trasformare in una fontana, «anche se sarà difficile riuscirci». Durante l’intervista, Clarkson e Smith hanno deciso di chiamare la statua “Duca di Hastings”, da Bridgerton.

Ecco il passaggio dell’intervista in cui si parla del regalo:

A quanto pare, Sheeran non è nuovo a doni del genere. «Regala alla gente peni in cemento. Il primo a cui l’ha donato è stato Elton John» per il suo 74esimo compleanno, ha detto Smith. A quanto pare è vero. L’uomo di Rocket Man aveva pensato di metterlo in giardino, come ha raccontato tempo fa al Carrie and Tommy Show. Il marito David Furnish «mi ha detto di no, perché abbiamo dei bambini» e quindi la statua è finita «in un angolo nascosto della casa dove non la possono vedere. Ma è un pene molto ben fatto. Che dire? Che cosa puoi regalare a un uomo che ha tutto? Un enorme pene in marmo!».

L’ultimo singolo di Smith è il duetto con Kim Petras Unholy ed è accompagnato da un video diretto da Floria Sigismondi ambientato in un sex club. Eccolo: