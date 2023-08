Ed Sheeran ha annunciato un nuovo album, ‘Autumn Variations’

Dopo i segni matematici, le stagioni? Ed Sheeran ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album. Si intitola Autumn Variations e uscirà il 29 settembre. Questa è la copertina:

«Lo scorso autunno», dice Sheeran in un video, «mi son reso conto che i miei amici ed io stavamo vivendo numerosi cambiamenti. Dopo il caldo dell’estate ogni cosa si era acquietata oppure sistemata, o crollata, o arrivata al culmine, o implosa. Scrivere canzoni m’ha aiutato a capire quel che provavo e ad accettare quel che mi stava succedendo quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno. Quando ho saputo delle situazioni dei miei amici, ho scritto dei pezzi, alcuni dal loro punto di vista, altri dai miei, per catturare il modo in cui vedevamo il mondo in quel periodo. Ci sono stati alti e bassi, innamoramenti e amicizie, ma anche cuori infranti, depressione, solitudine, confusione».

«Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Edward Elgar. È l’autore di Enigma Variations, in cui ognuna delle 14 composizioni è dedicata a un suo amico. Mi ha ispirato a realizzare il mio album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, mi sono subito trovato bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e quest’album è nato da quella collaborazione. È riuscito a catturare lo spirito dell’autunno in modo meraviglioso coi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto lo amo io».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

La tracklist:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels