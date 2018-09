Ed Sheeran ha annunciato tre concerti in Italia

Il fenomeno del pop Ed Sheeran ha annunciato oggi le date che costelleranno il tour mondiale, con tre grandi eventi previsti in Italia.

Il cantautore britannico, infatti, sarà l’headliner della seconda giornata del Firenze Rocks il prossimo 14 giugno alla Visarno Arena. Al festival seguiranno due grandi show allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19.

I biglietti per lo show a Firenze Rocks saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti dei concerti di Roma e Milano, invece, saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre sempre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.