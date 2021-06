Ed Sheeran, Elton John, Courteney Cox e Brandi Carlile cantano ‘Tiny Dancer’

Ed Sheeran, Courteney Cox, Elton John e Brandi Carlile hanno cantato assieme Tiny Dancer dedicandola a Lisa Kudrow, l’attrice che interpreta Phoebe in Friends. Anzi, per la precisione hanno cantato la versione sballata Tony Danza, in omaggio a una gaffe di Phoebe contenuta in un vecchio episodio.

Tutto parte da una puntata di Friends in cui Rachel, Ross e Phoebe discutono di quale sia la canzone più romantica di sempre. Phoebe dice che è quella «che Elton ha scritto per il tipo di Who’s the Boss», in Italia Casalingo Superpiù, sit-com con Tony Danza. Phoebe inizia a cantare Tiny Dancer storpiandone il testo: “Hold me closer young Tony Danza”, al posto di “Hold me closer, tiny dancer”.

Ecco il frammento originale:



Ieri Ed Sheeran ha postato un video. Lui alla chitarra e l’amica Courteney Cox al pianoforte cantano con Elton John e Brandi Carlile Tiny Dancer in versione Phoebe, dedicandola a Lisa Kudrow: “Hold me closer Tony Danza”.

Kudrow ha risposto ringraziando per l’omaggio elettrizzante e facendo notare che “tecnicamente” il testo è “Hold me closer young Tony Danza”, ma “anche la vostra versione non è male”.

Sempre in tema di revival di Friends, settimana fa Courteney Cox aveva postato il celebre balletto della serie, con Ed Sheeran nella parte di David Schwimmer/Ross:

Tre giorni fa Sheeran ha postato su Instagram un frammento musicale con Cox al piano lasciando intendere che il 25 giugno pubblicherà musica nuova: