Ed Sheeran è un vampiro glam nel video di ‘Bad Habits’

Ed Sheeran è tornato. Stanotte è uscito Bad Habits, il suo primo singolo da Afterglow del dicembre 2020, ma soprattutto il pezzo che lancia il nuovo progetto discografico, a due anni da No. 6 Collaborations Project e a quattro da Divide. La canzone è stata scritta e co-prodotta con Johnny McDaid (Shape of You) e Fred Gibson (No. 6 Collaborations Project).

Sheeran ha anche pubblicato un video diretto da Dave Meyers in cui interpreta un suo alter-ego vampiresco in una serata pazza e surreale in cui vola sopra la gente, un’interpretazione fantasy e ironica del cliché del vampiro. All’alba torna ad essere il caro, rassicurante Ed Sheeran.

«È bello essere tornato», ha detto Sheeran. «Volevo che il video di Bad Habits giocasse col concetto di brutte abitudini in modo fantasioso, perciò ho scelto la figura del vampiro. È stato mega divertente entrare nel personaggio, tranne che per l’altezza (che non è così divertente). Godetevelo».

Bad Habits farà parte del prossimo album in studio di Sheeran, il quinto. Dopo l’ultimo dei 260 concerti del Divide Tour, Sheeran si è preso una pausa dalla musica ed è diventato per la prima volta padre nell’agosto 2020.