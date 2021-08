Ed Sheeran e Steven Spielberg parteciperanno a un evento per aiutare l’India ad affrontare la pandemia

Ed Sheeran, Annie Lennox, Steven Spielberg e Nile Rodgers sono alcune tra le oltre 100 celebrities che parteciperanno a We for India: Saving Lives, Protecting Livelihoods, un evento streaming organizzato per raccogliere fondi per aiutare l’India ad affrontare la pandemia.

L’evento, organizzato da Give India e Reliance Entertainment, è previsto per il 15 agosto e durerà tre ore. Prevede performance musicali, stand-up comedy, messaggi di sostegno e “challenge di fitness immersive”. Tra i partecipanti ci sono anche Lola – la figlia di Annie Lennox, anche lei musicista –, il compositore premio Oscar A.R. Rahman, le Sister Sledge e molti altri.

«La musica ha il potere di aiutare in tempi difficili», ha detto Rodgers in un comunicato. «Sono orgoglioso della mia comunità, quando il mondo è in pericolo i musicisti non si tirano mai indietro, con le loro canzoni ci danno speranza per il futuro».

I fondi raccolti verranno utilizzati per forniture mediche, aiutare i centri di vaccinazione e supportare i malati di long-covid e le famiglie che hanno perso un familiare o hanno grosse difficoltà economiche. L’evento è organizzato in collaborazione con l’organizzazione benefica internazionale The World We Want.