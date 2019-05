Ed Sheeran e Justin Bieber: il nuovo singolone “I Don’t Care”

I Don’t Care è il nuovo singolo di Ed Sheeran e Justin Bieber, uscito poche ore fa. Dopo una settimana abbondante di annunci e attesa da parte dei fan entrambi i pesi massimi del pop, il brano si mostra per quello che è: il tormentone estivo che probabilmente ascolteremo fino a ottobre, che lo si voglia o meno.

Il mood della canzone non poteva che essere caraibico quindi, con rimandi alla dancehall giamaicana. Come se fosse una versione aggiornata e molto più appetibile di Sorry di Bieber o di Shape Of You di Sheeran.

I due cantanti comunque hanno già collaborato in passato. Sia nella Love Yourself che Sheeran ha scritto a sei mani con Bieber e Benny Blanco. Più recentemente, i due si sono ritrovati a cantare insieme su Earth di Lil Dicky, un pezzo benefico che sostiene un’associazione ambientalista.